Freiburg - Bayern: transmisja za darmo. Bawarczycy w sobotnie popołudnie będą mieli okazję do rewanżu za porażkę w Pucharze Niemiec. Sprawdź gdzie oglądać Freiburg - Bayern.

IMAGO / ActionPictures Na zdjęciu: Thomas Mueller

Freiburg – Bayern, gdzie oglądać?

Thomas Tuchel miał bardzo udany debiut na trenerskiej ławce Bayernu Monachium. Pod jego wodzą Bawarczycy przed tygodniem wygrali 4:2 kluczowe w walce o mistrzowski tytuł spotkanie z Borussią Dortmund. Kilka dni później prowadzona przez niego drużyna sprawiła jednak swoim kibicom duży zawód. W ćwierćfinałowym meczu Pucharu Niemiec uległa 1:2 na Allianz Arena Freiburgowi i straciła szanse na zdobycie trofeum.

W sobotę obie drużyny ponownie staną na przeciwko siebie, ale tym razem w meczu ligowym. Dla Bayernu to świetna okazja do wzięcia rewanżu i zrobienia kolejnego kroku w kierunku mistrzowskiego tytułu. Mimo porażki w środku tygodnia, to zespół ze stolicy Bawarii jest zdecydowanym faworytem. Sprawdź nasze typy na mecz Freiburg – Bayern.

Freiburg – Bayern, transmisja TV

Sobotniego spotkania Bundesligi pomiędzy Freiburgiem i Bayernem, które rozpocznie się o godzinie 15:30, nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań niemieckiej ekstraklasy posiada bowiem platforma Viaplay.

Freiburg – Bayern, transmisja online za darmo

Są jednak i bardzo dobre wiadomości. Mecz Freiburg – Bayern można obejrzeć zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Dostęp do darmowej transmisji uzyskasz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Freiburg – Bayern zostanie odblokowany

Freiburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern jest wyraźnym faworytem sobotniego spotkania we Freiburgu. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Freiburg Bayern Monachium 6.60 5.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 08:55 .