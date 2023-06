Fręch - Ostapenko: transmisja za darmo. Reprezentantka Polski stanie w piątek przed szansą awansu do półfinału turnieju w Birmingham. Sprawdź gdzie oglądać mecz Fręch - Ostapenko w TV i online.

IMAGO/Gepa Pictures/Alan Grieves Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra Fręch? Transmisja na żywo

Świetnie spisująca się w ostatnich dniach Magdalena Fręch w piątek zagra o awans do półfinału turnieju w Birmingham. Zajmującą 72. miejsce w rankingu WTA czeka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem jej rywalką będzie sklasyfikowana na 17. miejscu na światowych listach Jelena Ostepanko. Będzie to ich pierwsza konfrontacja w historii.

Fręch w drodze do ćwierćfinału wygrała cztery spotkania, podczas gdy Ostapenko na kort wychodziła tylko dwa razy. W meczu o awans do ćwierćfinału pokonała utytułowaną Venus Williams.

Mecz Fręch – Ostapenko odbędzie się w piątek (23 czerwca) i rozpocznie się około godziny 13:30.

Fręch – Ostapenko, transmisja w TV

Transmisja z meczu Fręch – Ostapenko będzie dostępna dla polskich kibiców, ale wszystko wskazuje na to, że tylko online. Z zupełnie darmowej transmisji będzie można skorzystać w usłudze STS TV po dokonaniu rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL. CANAL+ w swojej ramówce na razie nie zaplanował transmisji z tego meczu.

Fręch – Ostapenko, transmisja za darmo

Pojedynek Fręch z Ostapenko o awans do półfinału turniej w Birmingham można obejrzeć zupełnie za darmo. Pozwala na to usługa STS TV, a uzyskanie dostępu do bezpłatnej transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Birmingham Open 2023: O której gra Fręch?

Spotkanie o awans do półfinału turnieju w Birmingham pomiędzy Fręch i Ostapenko rozegrane zostanie w piątek (23 czerwca) i powinno rozpocząć się około godziny 13:30.

Fręch – Ostapenko: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fręch 100% wygraną Ostapenko 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Fręch

wygraną Ostapenko

Gdzie oglądać mecz Fręch – Ostapenko? Bezpłatna transmisja z meczu Fręch – Ostapenko będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Ostapenko? Spotkanie rozegrane zostanie w piątek (23 czerwca) o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.