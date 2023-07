IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra Fręch? Transmisja na żywo

Magdalena Fręch we wtorek będzie starała się dołączyć do Igi Świątek, Magdy Linette i Huberta Hurkacza, którzy zameldowali się już w drugiej rundzie Wimbledonu. Stoi jednak przez znacznie trudniejszym zadaniem, bowiem w przeciwieństwie do swoich rodaków, po drugiej stronie kortu będzie miała znacznie wyżej notowaną przeciwniczkę. Fręch zmierzy się z plasującą się na szóstym miejscu w rankingu WTA Ons Jabeur.

W roli zdecydowanej faworytki do wtorkowego meczu przystąpi reprezentantka Tunezji, która w tym roku już raz pokonała Polkę. Miało to to miejsce podczas Indian Wells. Fręch postawiła Jabeur trudne warunki, bowiem wygrała pierwszego seta. Dwa kolejne padły jednak łupem Tunezyjki.

Mecz Fręch – Jabeur rozegrany zostanie we wtorek (4 lipca) i rozpocznie się około godziny 16:00. Zawodniczki wyjdą na kort po zakończeniu meczu turnieju męskiego Alcaraz – Chardy.

Fręch – Jabeur, transmisja w TV

Mecz znajdującej się w tym roku w bardzo dobrej formie Magdaleny Fręch z Ons Jabeur będzie można obejrzeć za darmo. Pozwala na to usługa STS TV, do której dostęp można uzyskać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL i stawiając dowolny zakład. W telewizji transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1.

Fręch – Jabeur, transmisja za darmo

Mecz Fręch – Jabeur obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby odblokować sobie dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Wimbledon 2023: O której gra Fręch w pierwszej rundzie?

Mecz Magdaleny Fręch z Ons Jabeur w pierwszej rundzie Wimbledonu odbędzie się we wtorek (4 lipca) i powinien rozpocząć się około godziny 16:00. Będzie to drugie spotkanie w planie dnia na korcie nr 1.

Fręch – Jabeur: kto wygra?

Kto awansuje do 2. rundy? Fręch 83% Jabeur 17% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Fręch

Jabeur

Fręch – Jabeur, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźną faworytką wtorkowego spotkania jest Ons Jabeur. Kursy na zwycięstwo Magdaleny Fręch przekraczają aktualnie 4.00.

Ons Jabeur Magdalena Fręch 1.25 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2023 10:55 .

Gdzie oglądać mecz Fręch – Jabeur? Bezpłatna transmisja z meczu Fręch – Jabeur będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Jabeur? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (4 lipca) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.