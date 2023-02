IMAGO / tennisphoto.de Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra Fręch? Transmisja na żywo

Nie tylko Magda Linette, ale także Magdalena Fręch będzie reprezentować Polskę podczas turnieju WTA w Austin. Polka do głównego turnieju trafiła przez kwalifikację i w pierwszej rundzie czeka ją bardzo trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem piątym Amerykanka Danielle Collins.

Fręch miała już dwukrotnie okazję mierzyć się z Collins. Oba spotkania rozegrane zostały w ubiegłym roku i zakończyły się wygranymi Amerykanki. W drugim z tych spotkań Polka postawiła jednak wyżej notowanej rywalce trudne warunki i na podobny scenariusz liczymy tym razem.

Mecz Fręch – Collins zaplanowany jest jako pierwszy w kolejności na korcie centralnym w sesji wieczornej. Spotkanie rozegrane zostanie w nocy z wtorku na środę (28 lutego/1 marca) i rozpocznie się o godzinie 1:00 czasu polskiego.

Fręch – Collins, transmisja w TV

Spotkanie z udziałem Magdaleny Fręch będzie transmitowane “na żywo” w polskiej telewizji. Pojedynek będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale CANAL+ Sport.

Fręch – Collins, transmisja za darmo

Rywalizację Fręch z Collins można obejrzeć również za darmo. Pozwala na to usługa STS TV, do której bezpłatny dostęp mają wszyscy klienci bukmachera. Aby go uzyskać wystarczy spełnić dwa proste warunki.

WTA Austin: Kiedy gra Fręch?

Spotkanie pierwszej rundy z udziałem Magdaleny Fręch odbędzie się w nocy z wtorku na środę i rozpocznie się o godzinie 1:00 czasu polskiego.

