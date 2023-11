Fiorentina - Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Zakończenie niedzielnego grania w ramach 11. kolejki Serie A będzie miało miejsce we Florencji. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

Fiorentina – Juventus, gdzie oglądać

Sześć punktów dzieli Fiorentinę i Juventus przed niedzielnym spotkaniem. Stara Dama przystąpi do potyczki, chcąc zmniejszyć dystans do lidera Interu Mediolan. Ekipa z Florencji ma natomiast zamiar wskoczyć do grona drużyn zaangażowanych w grę o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Fiorentina ma zamiar po dwóch z rzędu porażkach odzyskać wcześniejszy blask. Fioletowi ostatnio przegrywali z: Lazio (0:1) i Empoli (0:2). Juventus powalczy natomiast o czwarte z rzędu zwycięstwo. Tydzień temu pokonał Hellas Weronę (1:0).

Fiorentina – Juventus, transmisja na żywo w TV

Ostatnie niedzielne spotkanie w lidze włoskiej będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 od godziny 20:45. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Fiorentina – Juventus, transmisja za darmo

Mecz na Stadio Artemio Franchi można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Fiorentina – Juventus zostanie odblokowany

Fiorentina – Juventus, transmisja online

CANAL+ online również umożliwia śledzenie spotkań Serie A. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na wygraną Juventusu wynosi 2.55. Z kolei opcja na wygraną Fiorentiny została oszacowana na 3.05.

Fiorentina Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2023 09:46 .

