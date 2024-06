Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellimgham

Finał Ligi Mistrzów 2024: gdzie obejrzeć?

W sobotę (1 czerwca) poznamy triumfatora najważniejszych europejskich rozgrywek – Ligi Mistrzów. W wielkim finale na londyńskim Wembley Borussia Dortmund zmierzy się z faworyzowanym Realem Madryt. Dla gospodarzy będzie to okazja do wygrania tych rozgrywek po raz drugi w historii. Z kolei dla Królewskich, którzy są faworytem tego spotkania, byłby to już triumf nr 15. Finałową rywalizację będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Finał Ligi Mistrzów 2024: transmisja na żywo

Sobotni finał Ligi Mistrzów, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można oglądać na kilku telewizyjnych kanałach. Transmisja dostępna będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk. Rywalizację będzie można obejrzeć także online – korzystając z usługi Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu dostępu.

O której finał Ligi Mistrzów?

Finał Ligi Mistrzów 2024 pomiędzy zespołami Borussii Dortmund i Realu Madryt rozegrany zostanie w sobotę (1 czerwca) o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na Wembley w Londynie.

