Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik, gdzie oglądać

Falubaz Zielona Góra w niedzielne popołudnie będzie starał się zrobić ostatni krok w kierunku powrotu do żużlowej Ekstraligi. W rewanżowym finale play-off zmierzy się na własnym torze z ROW Rybnik. Zielonogórzanie w pierwszym meczu w Rybniku wygrali 50:40 i są bardzo blisko osiągnięcia upragnionego celu. Trudno się bowiem spodziewać, aby Falubaz, który wygrał wszystkie pojedynki w tym sezonie, oddał awans rywalom na ostatniej prostej.

Transmisja niedzielnego finału Falubaz – ROW Rybnik będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik, transmisja w TV

Mecz Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik odbędzie się w niedzielę (8 października) o godzinie 16:30. Transmisja z tego pojedynku będzie prowadzona na kanale CANAL+ Sport 5, a skomentują go Maciej Noskowicz i Mirosław Jabłoński.

Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik, transmisja online

Decydujący o awansie do żużlowej Ekstraligi mecz będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać w promocyjnej cenie przez pierwsze trzy miesiące. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwszy kwartał za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ zapłacisz jedynie 39 zł miesięcznie. Oferta dotyczy miesięcznej subskrypcji, co oznacza, że w każdej chwili można zrezygnować.

Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik, kto wygra?

Gdzie obejrzeć mecz Falubaz – ROW Rybnik? Transmisja meczu dostępna będzie na CANAL+Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Falubaz – ROW Rybnik? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 16:30.

