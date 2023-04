PressFocus Na zdjęciu: Fabian Ragus

Falubaz – PSŻ Poznań, gdzie oglądać?

Enea Falubaz Zielona Góra dopiero w poniedziałek rozpocznie nowy sezon w 1. lidze żużlowej. Zielonogórzanie do rywalizacji w sezonie 2023 przystępując z jednym celem – powrót do Ekstraligi. To nie udało im się w poprzednim sezonie, ale teraz ponownie zaliczani są do grona faworytów.

Falubaz w pierwszym swoim pojedynki zmierzy się na własnym torze z ebebe.pl PSŻ Poznań, który w pierwszej kolejce odniósł zwycięstwo. Na własnym torze pokonał 48:42 Trans MF Landshut Devils. W poniedziałek zdecydowanym faworytem do zwycięstwa będą jednak gospodarze.

Poniedziałkowe spotkanie z Zielonej Góry będzie transmitowane w telewizji i za pośrednictwem internetu.

Falubaz – PSŻ Poznań, transmisja w TV

Mecz Enea Falubaz Zielona Góra – ebebe.pl PSŻ Poznań odbędzie się w poniedziałek (17 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 5.

Falubaz – PSŻ Poznań, transmisja online

Rywalizację na torze w Zielonej Górze będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu, również na urządzeniach mobilnych. Umożliwia to usługa CANAL+ online, do której dostęp teraz można uzyskać w bardzo atrakcyjnej ofercie. Jak zaoszczędzić 240 zł? Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony oraz dokonać zakupu rocznego dostępu do pakietu CANAL+. W tej opcji miesięczny koszt to tylko 29 zł.

