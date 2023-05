Falubaz - PSŻ Poznań: transmisja w TV i online. W roli zdecydowanego faworyta do zaległego meczu 2. kolejki pierwszej ligi żużlowej przystąpią żużlowcy z Zielonej Góry. Sprawdź gdzie oglądać mecz Falubaz - PSŻ Poznań.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Pawlicki

Falubaz – PSŻ Poznań, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór żużlowcy Enea Falubazu Zielona Góra i ebebe PSŻ Poznań odrobią zaległości z 2. kolejki. Mający na swoim koncie komplet czterech wygranych zawodnicy z Winnego Miasta są zdecydowanym faworytam do zwycięstwa i nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Zespół z Poznania do tej pory zaliczył dwa zwycięstwa i doznał dwóch porażek.

W ostatniej kolejce obie drużyny odniosły dwa skromne zwycięstwa. Falubaz na wyjeździe pokonał 46:44 Trans MF Landshut Devils, natomiast PSŻ Poznań w takim samym stosunku punktowym pokonał u siebie ROW Rybnik.

Piątkowy mecz Falubaz – PSŻ Poznań będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.

Falubaz – PSŻ Poznań, transmisja w TV

Mecz Falubaz Zielona Góra – PSŻ Poznań odbędzie się w piątek (12 maja) o godzinie 20:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 5.

Falubaz – PSŻ Poznań, transmisja online

Piątkowe spotkanie będzie można również oglądać za pośrednictwem internetu, także na urządzeniach mobilnych. Pozwala na to usługa CANAL+ online. Dostęp do niej można teraz uzyskać w promocyjnej cenie, bowiem przy wykupieniu dostępu na pół roku możemy zaoszczędzić 60 zł. Aby skorzystać z tej oferty, w której miesięczny koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ wyniesie tylko 39 zł, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Falubaz – PSŻ Poznań, kto wygra?

Falubaz – PSŻ Poznań, kursy bukmacherskie

Zwycięzca Strona Kursy FALUBAZ 1.07 REMIS 18.00 PSŻ POZNAŃ 10.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 13:35 .

Gdzie obejrzeć mecz Falubaz – PSŻ Poznań? Transmisja meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Falubaz – PSŻ Poznań? Mecz rozegrany zostanie w piątek (12 maja) o godzinie 20:30.

