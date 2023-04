PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Everton – Tottenham, gdzie oglądać

Sean Dyche ustabilizował nieco sytuację Evertonu. The Toffees wyszli już ze strefy spadkowej, ale wciąż muszą się oglądać za plecy. Są zaledwie dwa punkty “nad kreską”. W Tottenhamie, z kolei, szykuje się nowe otwarcie. Będzie to debiut w roli pełnoprawnego pierwszego trenera dla Cristiana Stelliniego. Jeżeli Koguty liczą na pozostanie w czołowej czwórce, muszą wygrywać takie mecze, jak ten poniedziałkowy. Pytanie brzmi – czy dotychczasowy asystent zdoła poprowadzić drużynę do sukcesu?

Everton – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Everton – Tottenham, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Goodison Park.

Everton – Tottenham, kursy bukmacherskie

To przyjezdni są faworytem nadchodzącego starcia w Liverpoolu.

