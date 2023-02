IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Everton: transmisja w TV i online. W poniedziałkowych derbach Liverpoolu zmierzą się dwie drużyny przeżywające w tym sezonie duże problemy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Liverpool – Everton.

Anfield Premier League Liverpool FC Everton 1.72 4.10 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2023 09:37 .

Liverpool – Everton, gdzie oglądać?

Wyniki uzyskiwane przez obie drużyny w tym sezonie są dalekie od oczekiwań. Plasujący się w środkowej części ligowej tabeli Liverpool powoli musi żegnać się z marzeniami o występach w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. W czterech ostatnich meczach Premier League podopieczni Juergena Kloppa zdobyli zaledwie jeden punkt.

Tymczasem Everton jest zamieszany w walkę o utrzymanie i obecnie znajduje się w strefie spadkowej. Nastroje na Goodison Park nieco poprawiła ostatnia sensacyjna wygrana 1:0 nad liderującym w tabeli Arsenalem. W poniedziałkowy wieczór piłkarze Evertonu będą chcieli potwierdzić, że nie było to tylko dziełem przypadku. Nie mniej jednak w roli faworyta do tego meczu przystąpią The Reds. Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Everton.

Liverpool – Everton, transmisja TV

Poniedziałkowy mecz Liverpool – Everton rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00. W tradycyjnej telewizji meczu jednak nie obejrzymy, ponieważ transmisja będzie prowadzona tylko i wyłącznie na platformie Viaplay.

Liverpool – Everton, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz obejrzą posiadacze wykupionego dostępu do platformy streamingowej Viaplay. To jedyna opcja na legalne obejrzenie tego pojedynku w naszym kraju.

Liverpool – Everton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanie większe szanse na sukces w poniedziałkowym meczu, nawet mimo ostatnich fatalnych występów, ma drużyna Liverpoolu. Kursy na jej zwycięstwo oscylują aktualnie w okolicy 1.70.

Liverpool FC Everton 1.72 4.10 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2023 09:37 .