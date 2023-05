IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Espanyol – Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona już w niedzielę może świętować zdobycie mistrzowskiego tytułu. Bez względu na wyniki innych zespołów, Dumie Katalonii pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu zapewni zwycięstwo w niedzielnych derbach z Espanyolu. Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Barcelona ma 13 punktów przewagi nad Atletico i 14 punktów nad Realem Madryt.

Duma Katalonii z pewnością będzie chciała zrobić ostatni krok już w niedzielę. Barcelona przystąpi do tego meczu również w roli zdecydowanego faworyta. Jej rywal plasuje się obecnie na przedostatnim miejscu w tabeli i jest jednym z głównych kandydatów do pożegnania się z La Liga.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał Eleven Sports 1

Usługa CANAL+ Online

Espanyol – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Derbowa rywalizacja odbędzie się w niedzielę (14 maja) o godzinie 21:00. Bezpłatna transmisja z meczu Espanyol – Barcelona będzie dostępna w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji. Natomiast w telewizji spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1.

Espanyol – Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Jak obejrzeć niedzielny mecz zupełnie za darmo? To bardzo proste. Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV, a uzyskanie do niej dostępu wiąże się ze spełnienie tylko dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Espanyol – Barcelona zostanie odblokowany

Espanyol – Barcelona, transmisja online

Darmowa transmisja w usłudze STS TV to niejedyny sposób na obejrzenie tego meczu za pośrednictwem internetu. Rywalizację Barcelony i Espanyolu można oglądać także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zaoszczędzimy 60 zł, ponieważ miesięczny koszt wyniesie tylko 59 zł, zamiast 69 zł w standardowej ofercie.

Espanyol – Barcelona, kursy bukmacherów

Bukmacherzy stawiają Barcelonę w roli faworyta niedzielnego spotkania, co oczywiście nie może dziwić patrząc na pozycje obu drużyn w ligowej tabeli.

Espanyol FC Barcelona 6.20 4.60 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 09:42 .

