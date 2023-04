IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek po triumfie w turnieju w Stuttgarcie, rozpocznie dzisiaj rywalizację w jeszcze mocniej obsadzonym turnieju w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu na hiszpańskich kortach liderka światowego rankingu zmierzy się z Austriaczką Julią Grabher. Polka przystąpi do tej rywalizacji w roli zdecydowanej faworytki i jeżeli zagra na swoim poziomie, to nie powinna mieć problemów z wywalczeniem awansu do kolejnej rundy.

Mecz Świątek – Grahber rozegrany zostanie w piątek (28 kwietnia) o godzinie 20:00. Mecz będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu, także zupełnie bezpłatnie.

Świątek – Grabher: gdzie obejrzeć?

Transmisja z meczu Świątek – Grahber dla polskich kibiców będzie dostępna zarówno w TV, jak i online. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, natomiast drogą internetową zupełnie bezpłatnie w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do niej jest zupełnie darmowe. Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Mecz 2. rundy turnieju w Madrycie pomiędzy Igą Świątek i Julią Grabher odbędzie się w piątek (28 kwietnia) o godzinie 20:00.