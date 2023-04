IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek zmierzy się w dzisiaj z Aryną Sabalenką w finale turnieju WTA w Stuttgarcie. Będzie to jednocześnie pojedynek na szczycie rankingu WTA, bowiem rywalka Polki plasuje się obecnie na drugim miejscu. W konfrontacji tej trudno wskazać faworytkę. Dla Świątek będzie to okazja do odniesienia 13. triumfu w turnieju WTA w karierze, a także wzięcia rewanżu na Sabalence za porażkę w półfinale WTA Finals w ubiegłym roku. Bilans pojedynków obu zawodniczek jest jednak korzystny dla Świątek, która wygrała cztery mecze, przy dwóch wygranych rywalki.

Finałowy mecz Świątek – Sabalenka rozegrany zostanie w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 13:00. Spotkanie będzie można oglądać w TV i online, również zupełnie za darmo.

Świątek – Sabalenka: gdzie obejrzeć?

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Finałowe spotkanie z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki, które odbędzie się w niedzielę (23 kwietnia), rozpocznie się o godzinie 13:00.