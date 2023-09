Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do 1/8 finału US Open. Polka w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Kają Juvan. Zobacz gdzie oglądać dzisiaj mecz Świątek za darmo.

IMAGO/Mathias Schulz/tennisphoto.de Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek zgodnie z oczekiwaniami zameldowała się już w trzeciej rundzie US Open 2023, po tym jak w poprzednich meczach pokonała Rebeccę Peterson i Darię Saville. W dzisiejszym meczu, którego stawką będzie awans do czwartej rundy, jej rywalką będzie reprezentantka Słowenii Kaja Juvan. Obie zawodniczki mierzyły się do tej pory dwa razy i w obu meczach górą była Świątek.

Mecz Świątek – Juvan rozegrany zostanie w piątek (1 września). Spotkanie według harmonogramu ma rozpocząć się około godziny 18:30 polskiego czasu.

Mecz Świątek: gdzie obejrzeć?

Transmisja dzisiejszego spotkania Świątek – Juvan będzie dostępna za darmo. Bezpłatnie obejrzysz ją dzięki usłudze STS TV, do której dostęp dostaniesz podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL oraz zagrywając dowolny zakład.

Z meczu Świątek – Juvan nie zabraknie również transmisji w telewizji. Spotkanie najlepszej polskiej tenisistki będzie można oglądać na jednym z kanałów Eurosportu.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Iga Świątek awansuje do 1/8 finału US Open? Tak 100% Nie 0% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

