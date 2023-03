IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Luka Modrić

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja El Clasico

Real Madryt w bojowych nastrojach przystąpi do czwartkowego spotkania 1/2 finału Pucharu Króla, w którym na własnym stadionie podejmować będzie Barcelonę. Królewscy będą chcieli wykorzystać słabszą dyspozycję oraz problemy kadrowe Dumy Katalonii i zrobić krok w kierunku awansu do finału. Ewentualna wygrana z pewnością dodałaby im również pewności siebie i więcej wiary w odrobienie strat do Barcelony w ligowej rywalizacji.

Pucharowe El Clasico zaplanowane jest na czwartek (2 marca) i rozpocznie się o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Ponadto transmisja będzie dostępna także bezpłatnie dla wszystkich klientów bukmachera STS. Warunkiem uzyskania dostępu do usługi STS TV jest rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego kuponu.

El Clasico: gdzie obejrzeć?

Jak obejrzeć czwartkowy mecz Real Madryt – FC Barcelona? Jest kilka opcji. W telewizji spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport, natomiast korzystając z internetu pojedynek możemy obejrzeć w usłudze STS TV oraz internetowej stronie sport.tvp.pl.

Real Madryt – Barcelona: kto awansuje do finału?

O awansie do finału Pucharu Króla zadecyduje dwumecz. Pierwsze spotkanie czeka nas już dzisiaj, natomiast rewanż w Barcelonie odbędzie się za kilka tygodni. Kto Twoim zdaniem wywalczy awans do finału?

Kto awansuje do finału? Real Madryt 60% FC Barcelona 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Real Madryt

FC Barcelona

