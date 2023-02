PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool, dla którego obecny sezon jest ogromnym rozczarowaniem, we wtorek rozpocznie batalię o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 1/8 finału zmierzy się na Anfield Road z Realem Madryt. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Liverpoolu w TV i online.

Mecz Liverpoolu dzisiaj: transmisja

Dopiero ósme miejsce w tabeli Premier League i aż 19 punktów straty do lidera – nie tak miał wyglądać ligowy sezon w wykonaniu Liverpoolu. Piłkarze The Reds swoją twarz przed kibicami mogą uratować jedynie uzyskaniem dobrego wyniku w Lidze Mistrzów, o co będzie jednak szalenie trudno. Już na etapie 1/8 finału drużynie Juergena Kloppa przyjdzie się zmierzyć z Realem Madryt, z którym rywalizował w finale poprzedniej edycji.

Spotkanie Liverpool – Real Madryt rozegrane zostanie we wtorek (21 lutego) o godzinie 21:00 na Anfield Road. W telewizji mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2. Za pośrednictwem internetu transmisja będzie natomiast dostępna w usłudze CANAL+ online, która teraz jest dostępna w promocyjnej cenie. Szczegóły przedstawiamy niżej.

Liverpool – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Jak już wspomnieliśmy transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Ale rywalizację można śledzić także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp teraz można uzyskać z rabatem w wysokości aż 126 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej stron, za pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy teraz tylko 288 zł za 6 miesięcy. To zaledwie 48 zł na miesiąc.

Liverpool – Real Madryt: kiedy mecz?

Pierwsze spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostanie we wtorek (21 lutego) o godzinie 21:00.

