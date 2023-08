Mecz Lecha dzisiaj: gdzie oglądać? (03.08.2023)

Lech Poznań rozegra dzisiaj rewanżowy mecz z Żalgirisem Kowno w ramach eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja

Lech Poznań nie powinien mieć najmniejszych problemów z przypieczętowaniem awansu do trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Kolejorz do czwartkowego rewanżu z Żalgirisem Kowno przystąpi z solidną zaliczką w postaci zwycięstwa 3:1 przed własną publicznością. Jeżeli lechici na wyjeździe zagrają na podobnym poziomie to powinni bez problemów awansować do kolejnej fazy rozgrywek.

Mecz Żalgiris – Lech rozegrany zostanie w czwartek (3 sierpnia) o godzinie 18:00. Pojedynek będzie transmitowany tylko za pośrednictwem internetu.

Żalgiris – Lech: gdzie obejrzeć?

Telewizja Polska rzutem na taśmę uzyskała prawa do transmisji czwartkowego spotkania w Kownie, ale transmisja dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu. Mecz będzie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl.

Bonus 400 zł za zwycięstwo

Superbet przygotował na rewanżowy mecz ofertę dzięki której można zgarnąć bonus o wartości aż 400 zł. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz miał bowiem możliwość postawienia zakładu na wygraną Lecha po kursie 200.00 (stawka 2 zł). Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe Wpłać pierwszy depozyt o wartości przynajmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon pojedynczy obejmujący zakład na zwycięstwo Lecha Poznań w rewanżowym meczu z Żalgirisem Kowno Minimalna stawka kuponu musi wynieść 2 zł W przypadku trafienia, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

Szczegółowe informacje na temat promocji znajdziesz w regulaminie.

Żalgiris – Lech: kto awansuje?

Lech jest już jedną nogą w kolejnej rundzie. W czwartek Kolejorz będzie starał się postawić drugi krok. Do meczu ponownie przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Kto wywalczy awans? Żalgiris 0% Lech 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Żalgiris

Lech

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.