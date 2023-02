IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona stoi przed wielka szansą zrobienia kolejnego kroku w kierunku mistrzostwa Hiszpanii. Wygrywając w wyjazdowym meczu z Almerią powiększy do 10 punktów swoją przewagę nad Realem Madryt. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony, również zupełnie za darmo.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Panujące od kilku tygodni dobre nastroje w Barcelonie popsuła czwartkowa porażka z Manchesterem United i odpadnięcie z Ligi Europy. Teraz Duma Katalonii może się skupić tylko na rywalizacji w kraju, a w niedzielę ma szansę zrobić duży krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii. Zdobywając trzy punkty w Almerii, jej przewaga nad Królewskimi w ligowej tabeli wzrośnie bowiem do 10 punktów.

Mecz Almeria – Barcelona odbędzie w niedzielę (26 lutego) o godzinie 18:45. W telewizji spotkanie "na żywo" obejrzymy na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD.

Almeria – Barcelona: gdzie obejrzeć?

W telewizji niedzielny mecz obejrzymy na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Korzystając z internetu taką możliwość będziemy mieli w usłudze CANAL+ online.

Almeria – Barcelona: kto wygra?

FC Barcelona przystąpi do niedzielnego meczu w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Czy wywiąże się z tej roli?

