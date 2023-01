PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona zagra w czwartek o awans do 1/8 finału Pucharu Króla. Już po raz drugi w tych rozgrywkach za rywala będzie miała trzecioligowy zespół. Sprawdź gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony za darmo.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

W poprzedniej rundzie trzecioligowe Intercity CF sprawiło ogromny problemy Barcelonie, która do wywalczenia awansu potrzebowała dogrywki. Duma Katalonii z pewnością wyciągnęła jednak wnioski z tamtego spotkania i w meczu przeciwko Ceucie będzie chciała szybko rozstrzygnąć losy rywalizacji. Drużyna Xaviego Hernandeza przystąpią do tego pojedynku tuż po ważnej wygranej z Realem Madryt w spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii.

Mecz Ceuta – FC Barcelona odbędzie się w czwartek (19 stycznia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport, ale za pośrednictwem internetu mecz ten obejrzymy zupełnie za darmo na platformie STS TV. Bezpłatny dostęp mają do niej klienci bukmachera. Jeżeli nie masz jeszcze konta to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy, że zarejestrujesz konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrasz dowolny kupon.

Ceuta – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Ceuta – FC Barcelona: kto awansuje do ćwierćfinału?

FC Barcelona jest murowanym faworytem do wywalczenia awansu do ćwierćfinału. Czy Duma Katalonii nie zawiedzie swoich kibiców i nie będziemy świadkami sensacji?

