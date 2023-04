IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona raczej nie musi się obawiać o mistrzowski tytuł, bowiem jej przewaga nad Realem Madryt jest bardzo bezpieczna, ale w ostatnim czasie nie prezentuje najwyższej formy. Najbliższą okazję do powrotu na właściwy tor będzie miała w niedzielne popołudnie, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Getafe. W stolicy Katalonii nie dopuszczają do siebie innego rozwiązania niż zdobycie w tym meczu trzech punktów. Podopieczni Xaviego Hernandeza będą chcieli to również uczynić w dobrym stylu.

Mecz Getafe – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (16 kwietnia) o godzinie 16:15. Transmisja w TV z tego meczu będzie prowadzona na kanale CANAL+ Sport 2. Mamy również możliwość obejrzenia tego meczu zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Getafe – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Jest kilka możliwości pozwalających na obejrzenie niedzielnego meczu Getafe – Barcelona. Dwa przedstawiliśmy już wyżej, czyli obejrzenie meczu na kanale CANAL+ Sport 2 lub skorzystanie z darmowej transmisji w usłudze STS TV. To jednak nie wszystko, ponieważ transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online, która teraz jest dostępne w bardzo dobrej promocji. Możemy zaoszczędzić aż 240 zł. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić roczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+. W takim wypadku miesięczny koszt wyniesie tylko 29 zł.

Getafe – Barcelona: kto wygra?

Obie drużyny w ligowej tabeli dzieli bardzo wiele pozycji. To oczywiście sprawia, że wyraźnym faworytem tego meczu jest Barcelona. A jak Twoim zdaniem zakończy się niedzielne spotkanie?

