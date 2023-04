Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać (05.04.2023)

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Gavi

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona w lidze prowadzi z 12 punktami przewagi nad Realem Madryt i jest na autostradzie do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Nie jest to jedyny cel katalońskiego klubu. Drużyna Xaviego Hernandeza chce zakończyć sezon także z krajowym pucharowem na koncie. W środę będzie starała się zrobić drugi krok i awansować do finału Pucharu Króla. W rewanżowym meczu 1/2 finału podejmować będzie u siebie Real Madryt. Pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się wygraną 1:0 Barcelony.

Mecz Barcelona – Real Madryt rozegrany zostanie w środę (5 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1 i TVP Sport. Rywalizację będzie można oglądać również zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp można uzyskać bezpłatnie spełniają dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Barcelona – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Takiego spotkania żaden kibic nie może przegapić. Transmisja z tego spotkania będzie szeroko dostępna, bowiem mecz pokaże na swoich kanałach Telewizja Polska. Transmisja będzie również dostępna drogą internetową – m.in. zupełnie bezpłatnie w usłudze STS TV.

Przy okazji tego meczu warto także zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez Superbet. Za poprawne typ na gola Barcelony lub Realu Madryt w środowym meczu otrzymamy dzięki niej bonus 400 zł (przy stawce wynoszącej zaledwie 2 zł), a dodatkowo 50 zł za każdego gola zdobytego przez Lewandowskiego. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji w Superbet.

Barcelona – Real Madryt: kto zagra w finale?

Środowe spotkanie wyłoni jednego z finalistów Pucharu Króla w sezonie 2022/23. Po pierwszym meczu bliżej finału jest niewątpliwie FC Barcelona. A Twoim zdaniem kto będzie cieszył się z awansu.

Do finału awansuje… FC Barcelona 0% Real Madryt 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: FC Barcelona

Real Madryt

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.