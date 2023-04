IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Przed przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona zrobiła ogromny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Pokonując 2:1 Real Madryt w El Clasico na Camp Nou, powiększyła do 12 punktów swoją przewagę nad Królewskimi. W sobotę czeka ją teoretycznie łatwe zadanie, bowiem na wyjeździe zmierzy się z ostatnim w tabeli i zdecydowanie najsłabszym zespolem obecnego sezonu – Elche CF. Każdy inny rezultat niż wygraną gości będzie sensacją.

Spotkanie Elche – Barcelona odbędzie się w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra HD. Jeżeli nie masz dostępu do tych kanałów to nic straconego, ponieważ zupełnie za darmo mecz możesz obejrzeć w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolony zakład.

Elche – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Opcji na obejrzenie meczu Elche – Barcelona jest kilka. Pierwszą jest skorzystanie z oferty CANAL+, ponieważ mecz będzie pokazywany “na żywo” na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra HD. Rywalizację obu drużyn będzie można również śledzić za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. W tym miejscu zwracamy uwagę na promocję, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz tylko 354 zł, co daje 59 zł miesięcznie.

Elche – Barcelona: kto wygra?

Ligowa tabela nie pozostawia złudzeń i w roli murowanego faworyta do zwycięstwa w tym meczu stawia Barcelonę. A czy Twoim zdaniem możliwa jest w tym meczu sensacja?

