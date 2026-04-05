Bologna w niedzielne popołudnie zagra na wyjeździe z Cremonese. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Cremonese – Bologna, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 31. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od starcia, w którym Bologna zagra na wyjeździe z Cremonese. Podopieczni Vincenzo Italiano przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Lazio (0:2).

Cremonese natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Gospodarze odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad Parmą Calcio (2:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Cremonese – Bologna, transmisja w TV

Spotkanie US Cremonese – Bologna FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Cremonese – Bologna, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports 1. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Cremonese – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Bologna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 3.50.

Cremonese Bologna 3.50 3.35 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2026 15:02

Gdzie oglądać mecz Cremonese – Bologna? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Cremonese – Bologna? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (5 kwietnia) o godzinie 15:00.

