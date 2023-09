fot. Imago / 400mm / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Pogoń, gdzie oglądać

Cracovia w przedostatnim sobotnim spotkaniu w elicie stanie do rywalizacji z Pogonią Szczecin. Jednocześnie Kamil Glik stanie przed wyzwaniem zatrzymania Kamila Grosickiego. Podopieczni Jacka Zielińskiego podejdą do potyczki po przegranej batalii z Widzewem Łódź (0:2). Tymczasem zawodnicy Portowców tydzień temu pokonali Koronę Kielce (3:1).

Cracovia – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Sobotnia potyczka na stadionie w Krakowie będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz Cracovia – Pogoń będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 od godziny 17:30.

Cracovia – Pogoń, transmisja online

Nie tylko tradycyjnej formie można oglądać starcie Cracovia – Pogoń. Transmisja spotkania dostępna będzie również dla użytkowników usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Cracovia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Cracovii kształtuje się w wysokości 2.60. Tymczasem wariant z ewentualną wygraną Pogoni wynosi 2.85.

Cracovia Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 07:26 .

