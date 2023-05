fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Miedź Legnica, gdzie oglądać

Cracovia i Miedź Legnica to drużyny, które dzieli przepaść w ligowej tabeli. Między oboma zespołami jest różnica 20 punktów. Podopieczni Jacka Zielińskiego powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwo. Z kolei czerwona latarnia rozgrywek ma nadzieję, że uda się jej przerwać serię meczów bez zwycięstwa.

Cracovia do batalii przy Kałuży podejdzie po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk (2:1). Miedź z kolei przegrała w poprzedniej kolejce z Rakowem Częstochowa (0:2). W pierwszym starciu w tym sezonie między Pasami a ekipą z Legnicy miał miejsce remis (1:1).

Cracovia – Miedź Legnica, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz będzie oczywiście transmitowany w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Cracovia – Miedź Legnica, transmisja online

Ostatnia potyczka 30. kolejki PKO Ekstraklasy będzie do obejrzenia również w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Cracovia – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Eksperci w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Cracovii wynosi 1,90.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Miedź Legnica 1.90 3.50 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2023 11:11 .

