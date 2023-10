IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Cracovia – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Cracovia przed tygodniem przerwała fatalną serię pięciu meczów be zwycięstwa pokonując ŁKS 2:0. Tym razem Pasy zmierzą się z Jagiellonią, która rozgrywa świetny sezon i przed tygodniem ograła warszawską Legię. Cracovia ma jednak patent na mecze z popularną “Jagą”, bowiem wygrała trzy ostatnie mecze z białostocczanami rozgrywane przy Kałuży.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Cracovia – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Cracovii z Jagiellonią będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, transmisja online

To spotkanie będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w oczach ekspertów jest Cracovia, jednak kursy na zwycięstwo Pasów są dość wysokie i oscylują wokół 2,30. Dla porównania typy na wygraną Jagiellonii wynoszą około 3,20.

Cracovia Jagiellonia Białystok 2.40 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2023 09:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Jagiellonia? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Cracovia – Jagiellonia? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 8 października, o godzinie 15:00.

