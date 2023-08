IMAGO/Francisco Macia/Photo Players Images Na zdjęciu: Vinicius Junior

Celta – Real Madryt, gdzie oglądać?

Po dwóch rozegranych kolejkach Real Madryt ma na koncie komplet sześciu punktów i prowadzi w tabeli La Liga. Królewscy chcą kontynuować dobry start i w piątkowy wieczór zgarnąć kolejną pełną pulę. Królewscy dwa dotychczasowe mecze rozgrywali na boiskach rywali, a teraz ponownie zagrają na wyjeździe. Ich rywalem będzie Celta Vigo, która po dwóch kolejkach ma na koncie tylko jeden punkt.

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są oczywiście podopieczni Carlo Ancelottiego, który na początku sezonu prezentują się bardzo solidnie i jeżeli zagrają podobnie jak w dwóch poprzednich meczach to powinni ponownie zapisać na swoje konto trzy punkty. Sprawdź nasze typy na mecz Celta – Real Madryt.

Celta – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 3. kolejki La Liga Celta – Real Madryt rozegrane zostanie w piątek (25 sierpnia) o godzinie 21:30. Zupełnie za darmo mecz można obejrzeć w usłudze STS TV. Aby mieć dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład. Naturalnie transmisja z tego meczu dostępna będzie także w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport 2.

Celta – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie bezpłatnie mecz Celty z Realem Madryt możesz obejrzeć w usłudze STS TV. Dostęp do darmowej transmisji uzyskać spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Celta – Real Madryt zostanie odblokowany

Celta – Real Madryt, transmisja online

Transmisja z meczu Celta – Real Madryt dostępna jest także za pośrednictwem internetu. Pojedynek obejrzymy korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ można uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, w ofercie bez zobowiązań, przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Dzięki temu możesz zaoszczędzić aż 45 zł, bowiem w standardowej ofercie cena wynosi 54 zł.

Celta – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się piątkowy mecz? wygraną Celty 0% remisem 0% wygraną Realu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Celty

remisem

wygraną Realu

Celta – Real Madryt, kursy bukmacherów

Real Madryt jest wyraźnym faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu. Wyraźnie widać to także po kursach oferowanych przez bukmacherów na to spotkanie.

Celta Vigo Real Madryt 5.05 4.10 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 08:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Celta – Real Madryt? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Celta – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie w piątek (25 sierpnia) o godzinie 21:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.