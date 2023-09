fot. Imago / Gibaudi / ImagePhoto Na zdjęciu: Rafael Leao

Cagliari – AC Milan, gdzie oglądać

Cagliari Calcio w poprzedniej kampanii awansowało do Serie A, dzięki barażom w Serie B. Sardyńczycy na starcie nowego sezonu mają jednak kłopoty z przystosowaniem się do wymagań gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, notując jak na razie dwa remisy i trzy porażki. AC Milan to z kolei drużyna, bijąca się o najwyższe cele. Ostatnio pokonała skromnie Hellas Werona (1:0). Rossoneri jednocześnie tracą dzisiaj trzy oczka do prowadzącego Interu Mediolan.

Cagliari – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie Cagliari – Milan będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisję ze starcia będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Michał Grzyb i Piotr Czachowski. Potyczka zacznie się o 18:30.

Cagliari – AC Milan, transmisja za darmo

Rywalizację można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Cagliari – Milan zostanie odblokowany

Cagliari – AC Milan, transmisja online

Konfrontację można także śledzić w aplikacji CANAL+ Online. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Cagliari – AC Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem batalii na Unipol Domus według ekspertów są goście. Kurs na zwycięstwo Milanu kształtuje się w wysokości 1.70.

Cagliari AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 10:03 .

