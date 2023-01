fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Cacareno – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wtorkowy wieczór w Hiszpanii upłynie pod znakiem meczów w ramach Copa del Rey. Jeden z najciekawiej się zapowiadających odbędzie się na Estadio Principie Felipe w Caceres, gdzie Królewscy powalczą o awans do 1/8 finału. W tym miejscu możesz dowiedzieć się, gdzie można zobaczyć transmisję ze spotkania w telewizji i w internecie.

Cacareno – Real Madryt, gdzie oglądać

Podopieczni Carlo Ancelottiego powalczą we wtorkowy wieczór o awans do 1/8 finału na stadionie zespołu z czwartego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. Cacerano plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli Seguna Division RFEF w grupie piątej. Real Madryt to z kolei triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów i aktualny wicelider La Liga.

Gospodarze przystąpią do potyczki po wygranej nad Gironą (2:1) tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Ogólnie Cacerano jest bez porażki od siedmiu spotkań. Po raz ostatni z placu gry na tarczy ekipa Julio Cobosa schodziła, ulegając Guadalajarze (1:4).

Los Blancos mają natomiast za sobą wygrany bój nad Realem Valladolid (2:0). Ogólnie Real wygrywał w każdym w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych, a teraz Real ma plan, aby udanie zacząć 2023 rok. Mimo że Królewscy zagrają we wtorkowym spotkaniu w eksperymentalnym zestawieniu.

Cacareno – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Batalia a Caceres nie będzie transmitowana na żywo w żadnej polskiej telewizji. Dopiero po mistrzostwach świata w darcie, czyli mniej więcej po północy będzie na TVP Sport dostępna powtórka z meczu Cacerano – Real Madryt.

Cacareno – Real Madryt, transmisja online

Na żywo potyczkę na Estadio Principie Felipe będzie można śledzić dzięki stronie internetowej TVP Sport od godziny 21:00. Mecz będzie można także zobaczyć poprzez aplikację TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Marek Wasiluk.

Cacareno – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej potyczki są goście. Kurs na wiktorię Królewskich oscyluje w granicach 1,13.

Cacereno Real Madryt 21.0 9.00 1.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2023 09:24 .

