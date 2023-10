fpt. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2023 07:38 .

Bruk-Bet Termalica – Piast, gdzie oglądać

Bruk-Bet Termalica to ekipa, która w drodze do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski okazała się lepsza od Kotwicy Kołobrzeg, eliminując swoich rywali występujących na co dzień w II Lidze po serii rzutów karnych. Z kolei w trakcie minionego weekendu Pomarańczowi pokonali wysoko Górnik Łęczna (3:0).

Piast Gliwice to natomiast król remisów w PKO Ekstraklasie. Ostatnio drużyna z Okrzei dzieliła się punktami kolejno w meczach z: Zagłębiem Lubin (1:1), Pogonią Szczecin (0:0) oraz Wartą Poznań (1:1).

Bruk-Bet Termalica – Piast, transmisja na żywo w TV

Wtorkowej potyczki z udziałem Bruk-Betu Termaliki i Piasta nie będzie można zobaczyć w żadnej polskiej telewizji. Żaden z nadawców nie ma w swojej ramówce transmisji ze spotkania.

Bruk-Bet Termalica – Piast, transmisja online

Również w internecie nie będzie nikomu dane śledzenie potyczki Bruk-Bet Termalica – Piast. Platforma Polsat Box Go będzie emitowała inne spotkania.

Bruk-Bet Termalica – Piast, kto wygra

Bruk-Bet Termalica – Piast, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na wygraną Piasta kształtuje się na poziomie 1.72-1.77. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo z udziałem Bruk-Betu Termaliki wynosi 4.50-4.60.

