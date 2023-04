Bruk-Bet Termalica - ŁKS: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na stadionie Słoni dojdzie do starcia dwóch ekip z czołówki tabeli Fortuna 1 Ligi. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego starcia w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, gdzie oglądać

Bruk-Bet Termalica to jeden z pretendentów do awansu z Fortuna 1 Ligi w tym sezonie. Słonie pod wodzą trenera Radoslava Latala grają bardzo konsekwentnie i niewykluczone, że po jednej kampanii znów pojawią się w elicie. Do niedzielnego hitu na zapleczu PKO Ekstraklasy podejdą po wygranej z Puszczą Niepołomice (2:1).

ŁKS to natomiast lider rozgrywek, który jednak ostatnio stracił punkty w starciu z Górnikiem Łęczna (1:1). W każdym razie drużyna Kazimierza Moskala jest bez porażki od czterech meczów. W tym czasie wygrała dwukrotnie i tyle samo razy zremisowała.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie dostępne od godziny 12:40 na Polsat Sport.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, transmisja na żywo za darmo

Niedzielna potyczka z udziałem Bruk-Betu Termaliki i ŁKS-u będzie transmitowana w telewizji, ale również w internecie. Transmisję można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, transmisja online

Aby śledzić starcie Słoni z Rycerzami Wiosny poprzez Polsat Box Go można skorzystać z aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ewentualnie do dyspozycji kibiców jest dedykowana strona internetowa.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnej potyczki są gospodarze. Kurs na wiktorię Bruk-Betu Termaliki oscyluje w granicach 2,20.

1. liga Bruk-Bet Termalica Nieciecza ŁKS Łódź 2.20 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2023 02:01 .