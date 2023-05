PressFocus Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Bournemouth – Chelsea, gdzie oglądać

Gdyby ktoś powiedział fanom Chelsea, że na tym etapie sezonu Bournemouth będzie ich sąsiadem w tabeli, popatrzyliby na tego kogoś z drwiącym uśmieszkiem. Takie są jednak fakty; Wisienki, tak samo jak The Blues, mają 39 punktów. Są zatem ligowym średniakiem.

Różnicę stanowi jednak forma i to bynajmniej nie na korzyść londyńczyków. Bournemouth wygrało cztery z pięciu ostatnich starć w Premier League, zaś Chelsea czeka na triumf od niemal dwóch miesięcy. Wówczas to jeszcze Graham Potter poprowadził zespół do triumfu nad Leicester City. Goście potrzebują przełamania, jak tlenu. Zwłaszcza, że – jakkolwiek dziwacznie to brzmi – wciąż nie mogą być pewni utrzymania w elicie.

Sprawdź nasze typy na mecz Bournemouth – Chelsea.

Bournemouth – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Bournemouth – Chelsea, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Vitality Stadium.

Bournemouth – Chelsea, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatniej dyspozycji, bukmacherzy wierzą, że piłkarska jakość wystarczy Chelsea do sięgnięcia po trzy punkty.

Bournemouth Chelsea 3.55 3.50 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 08:04 .

