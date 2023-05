IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Jude Bellingham

Borussia Dortmund – Wolfsburg, gdzie oglądać?

Bardzo ważne spotkanie czeka w niedzielę zawodników Borussii Dortmund, którzy walczą z Bayernem Monachium o mistrzostwo Niemiec. Po sobotnim zwycięstwiem Bawarczyków różnica między zespołami wzrosła do czterech punktów, co sprawia, że Borussia nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie w starciu z Wilkami. Wygrana pozwoli im ponownie doskoczyć do Bayernu na jeden punkt i liczyć na jego wyprzedzenie w ostatnich trzech kolejkach.

Przed Borussią jednak niełatwe zadanie, bowiem jej rywalem będzie siódmy w tabeli Wolfsburg, który również walczy o występy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Wilki wygrały dwa ostatnie ligowe spotkania i do Dortmundu udają się w dobrych nastrojach. Sprawdź nasze typy na mecz Dortmund – Wolfsburg.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Platforma Viaplay

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja na żywo w TV

Mecz Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, który rozegrany zostanie w niedzielę (7 maja) o godzinie 17:30, nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Transmisja za darmo będzie natomiast dostępna w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji.

Borussia Dortmund – Wolfsburg: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie mecze Bundesligi, w tym niedzielny pojedynek w Dortmundzie, można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji wymaga spełnienia jedynie dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Dortmund – Wolfsburg zostanie odblokowany

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja online

Za pośrednictwem internetu meczu można obejrzeć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z bezpłatnej transmisji w usłudze STS TV, co opisaliśmy wyżej. Natomiast drugim wybranie transmisji dostępnej na platformie streamingowej Viaplay.

Gdzie obejrzeć mecz Borussia – Wolfsburg? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia – Wolfsburg? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (7 maja) o godzinie 17:30.

