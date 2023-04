PressFocus Na zdjęciu: Donyell Malen

Borussia – Union, gdzie oglądać

Borussia Dortmund w miniony weekend otrzymała srogą lekcję futbolu od Bayernu Monachium i swojego byłego trenera – Thomasa Tuchela. Sytuacja w tabeli Bundesligi wciąż jest jednak całkiem niezła. BVB traci zaledwie dwa punkty do lidera, zaś Union Berlin – cztery. Goście wygrali dwa ostatnie spotkania i utrzymują dystans do czołowej dwójki. Czy zdołają jednak wywieźć komplet oczek z Signal Iduna Stadium? To z pewnością będzie niezwykle trudne wyzwanie.

Sprawdź nasze typy na mecz Borussia – Union.

Borussia – Union, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Bundesligi ma Viaplay. Sobotniego hitu nie obejrzymy zatem w tradycyjnej telewizji.

Borussia – Union, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Signal Iduna Park.

Borussia – Union, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia są gospodarze.

Signal Iduna Park Bundesliga Borussia Dortmund Union Berlin 1.72 4.40 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 09:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin