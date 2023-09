Imago/David Inderlied Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Heidenheim, gdzie oglądać

Mocno przeciętnie wygląda gra Borussii Dortmund na starcie sezonu. Podopieczni Edina Terzicia wyglądają na zawodników przybitych wciąż wydarzeniami z końcówki ubiegłego sezonu. Zdecydowanie więcej oczekujemy od Dortmundczyków w meczu z Heidenheim. Beniaminek przegrał oba spotkania w nowej kampanii Bundesligi, choć powalczył z Hoffenheim. Ostatecznie Wieśniacy wygrali 3:2.

Dla Borussii będzie to dopiero drugi w historii mecz przeciwko temu rywalowi. W 2014 roku Dortmundczycy rozegrali z Heidenheim sparing, który wygrali 4:3. Piątkowy mecz będzie dla nich pierwszym oficjalnym spotkaniem. Dlatego też koniecznie sprawdźcie nasze typy na mecz Borussia Dortmund – Heidenheim.

Borussia Dortmund – Heidenheim, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 3. kolejki Bundesligi między Borussią Dortmund i Heidenheim transmitowane będzie na platformie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w polskiej telewizji.

Borussia Dortmund – Heidenheim, transmisja za darmo

Mecz Borussii Dortmund z Heidenheim możliwy będzie do obejrzenia na stronie internetowej bukmachera STS. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp jest całkowicie darmowy. Wcześniej jednak należy spełnić dwa proste warunki.

Borussia Dortmund – Heidenheim, transmisja online

W Internecie mecz Borussii Dortmund z Heidenheim, jak już wspomnieliśmy, obejrzycie na platformie streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni pakiet, aby cieszyć się dostępem do transmisji.

Borussia Dortmund – Heidenheim, kursy bukmacherskie

To gospodarze w oczach bukmacherów są faworytami piątkowego meczu 3. kolejki Bundesligi. Kurs na zwycięstwo Borussii Dortmund wynosi zaledwie 1.24. Typ na wygraną Heidenheim to już 11.00.

