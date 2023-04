Pressfocus Na zdjęciu: Brahim Diaz

Bologna – Milan, gdzie oglądać?

W mocno okrojonym składzie do meczu z Milanem podejdzie Bologna. Kontuzjowanych jest wielu ważnych zawodników, co obniża szanse na zwycięstwo gospodarzy. Mimo to w starciach z Atalantą i Udinese udało jej się odnieść pewne zwycięstwa. Bologna mimo niewielkiego budżetu imponuje w Serie A swoją determinacją, która wielokrotnie pozwalała jej na wygrywanie kolejnych meczów.

Milan w ostatnim czasie wygrywa paradoksalnie tylko z Napoli. W meczach z pozostałymi rywalami nie szło mu już tak dobrze. Pytanie, czy to kwestia umiejętności, czy też stopnia motywacji. Rossoneri są faworytem sobotniego meczu z Bologną, jednak różnice w kursach nie są zbyt duże.

Sprawdźcie też nasze typy na mecz Bologna – Milan.

Bologna – Milan, transmisja na żywo w TV

Bez obaw, spotkanie Bologni z Milanem w ramach 30. kolejki Serie A obejrzycie w polskiej telewizji. Transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1.

Bologna – Milan, transmisja za darmo

Starcie Bologni z Milanem obejrzycie również w Internecie, dzięki usłudze jednego z najpopularniejszych bukmacherów na polskim rynku. Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania i ciesz się darmowym dostępem do transmisji meczu Bolognia – Milan.

Bologna – Milan, transmisja online

Także dzięki usłudze CANAL+ Online będziecie mogli obejrzeć mecz Bologni z Milanem. Możesz skorzystać z promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł na rocznym dostępie do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Przy wpłacie z góry za cały rok, koszt pakietu to tylko 49 zł miesięcznie. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Bologna – Milan, kursy bukmacherskie

Niewiele różnią się kursy bukmacherskie na mecz Bologna – Milan. Typ na zwycięstwo gospodarzy to 3.10, podczas gdy zwycięstwo Milanu wyceniane jest na 2.60.

Bologna AC Milan 3.15 3.15 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 09:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin