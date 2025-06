Sprawdzamy gdzie oglądać Benfica - Bayern w meczu grupy C Klubowych Mistrzostw Świata. Ze spotkania dostępna będzie transmisja na żywo, która będzie dostępna za darmo w internecie. Sprawdź gdzie obejrzeć online mecz Benfica - Bayern.

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Benfica – Bayern: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Benfica – Bayern rozegrany zostanie we wtorek (24 czerwca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisja „na żywo” będzie dostępna tylko online. Mecz można obejrzeć za darmo w usłudze Superbet TV. O to co trzeba zrobić, aby oglądać spotkanie:

Pamiętaj, że minimalna wpłata to tylko 2 zł. Przy wpłacie 20 zł odblokujesz natomiast bonus powitalny, a wpłacając 50 zł możesz zgarnąć 300 zł bonusu za wytypowanie drużyny, która zdobędzie gola.

Benfica – Bayern: transmisja online

Mecz Benfica – Bayern w ramach grupy D Klubowych Mistrzostwa Świata zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny nie doznały jeszcze porażki, a stawką tego spotkania będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Bayern w dotychczasowych meczach rozgromił 10:0 Auckland City i pokonał 2:1 Boca Juniors. Benfica najpierw zremisowała 2:2 z Argentyńczykami, a następnie rozbiła 6:0 drużynę z Auckland. Wtorkowe spotkanie będzie można drogą internetową oglądać także na platformie DAZN.

Bonus 300 zł za gola Bayernu lub Benfiki od Superbet

Jak zdobyć w Superbet extra bonus 300 zł za wytypowanie gola Bayernu lub Benfiki we wtorkowym spotkaniu.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na gola wybranej drużyny w meczu Benfica – Bayern, Jeśli kupon okaże się wygrany, to otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł.

Benfica – Bayern: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygra Benfica

będzie remis

wygra Bayern wygra Benfica

będzie remis

wygra Bayern 0 Votes

Benfica – Bayern: kto faworytem?

Faworytem wtorkowego meczu wydaje się być Bayern, który w dotychczasowych spotkaniach zaprezentował wysoką formę. Potwierdzają to również kursy oferowane na to spotkanie przez bukmacherów. Na wygraną Bayernu oscylują w okolicy 2.00, natomiast na zwycięstwo Benfiki przekraczają 4.00.

SL Benfica Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 czerwca 2025 19:19 .

Kiedy odbędzie się mecz Benfica – Bayern? Spotkanie Benfica – Bayern rozegrane zostanie we wtorek (24 czerwca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Benfica – Bayern? Mecz Benfica – Bayern będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

