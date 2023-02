PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium – Vfl Bochum: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed Bayernem Monachium trudny okres. Bawarczycy muszą uciekać w Bundeslidze przed goniącym ich Unionem Berlin, a już kilka dni później czeka ich mecz z PSG w Lidze Mistrzów. Czy do sobotniego spotkania podejdą na sto procent? Początek meczu o godzinie 15:30.

Bayern Monachium – Vfl Bochum, gdzie oglądać

Bayern Monachium po serii trzech remisów w Bundeslidze po wznowieniu rozgrywek w styczniu wreszcie przełamał się w pojedynku z Mainz w Pucharze Niemiec odnosząc przekonujące zwycięstwo 4:0. W miniony weekend Bawarczycy wbili cztery gole kolejnemu rywalowi wygrywając 4:2 z Wolfsburgiem w niemieckiej ekstraklasie. Teraz czeka ich trudny moment, bo po rywalizacji z Bochum przyjdzie im się mierzyć z PSG w Lidze Mistrzów.

Bochum to dopiero piętnasty zespół tego sezonu Bundesligi. Ekipa Letscha broni się przed spadkiem z ligi, ale w spotkaniu z Bayernem o punkty będzie niezwykle ciężko. Ponadto przystąpią do tego starcia po przegranej z Borussią Dortmund w środku tygodnia w Pucharze Niemiec, co może wpłynąć na kondycję zawodników Bochum. Bukmacherzy w roli zdecydowanych faworytów stawiają tu Bawarczyków.

Bayern Monachium – Vfl Bochum, transmisja na żywo w TV

Mecz 20. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Vfl Bochum nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online.

Bayern Monachium – Vfl Bochum, transmisja online

Spotkanie Bayernu Monachium z Vfl Bochum będzie można obejrzeć online. Transmisja z tego starcia będzie prowadzona na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania należy uprzednio wykupić odpowiedni abonament.

Bayern Monachium – Vfl Bochum, transmisja na żywo za darmo

Istnieje również możliwość obejrzenia tego pojedynku całkowicie za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji meczu Bayernu z Bochum należy najpierw zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagrać dowolny kupon w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem transmisji.

Bayern Monachium – Vfl Bochum, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Bayern Monchium. Kursy na wygraną Bawarczyków wynoszą około 1,15, natomiast na wygraną Bochum nawet ponad 15,00.

Bayern Monachium VfL Bochum 1.16 10.0 20.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 08:24 .