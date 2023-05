IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Real Sociedad, gdzie oglądać?

FC Barcelona przed tygodniem fetowała zdobycie mistrzowskiego tytułu. Duma Katalonii miano najlepszej drużyny w Hiszpanii w sezonie 2022/23 zagwarantowała sobie na cztery kolejki przed zakończeniem rywalizacji. Do kolejnych pojedynków przystępować będzie bez ciążącej na niej presji.

Pierwsze spotkanie w roli mistrza Hiszpanii rozegra już w sobotę na Camp Nou. Rywalem Barcelony będzie Real Sociedad, który aktualnie plasuje się na czwartej lokacie w tabeli, ale nie ma jeszcze zagwarantowanego miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Do realizacji tego celu na pewno przybliżyłoby go zdobycie nawet punktu w stolicy Katalonii, ale będzie o to bardzo trudno. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Real Sociedad.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał CANAL+ Sport 2

Usługa CANAL+ Online

Barcelona – Real Sociedad, transmisja na żywo w TV

Mecz Barcelona – Real Sociedad rozegrany zostanie w sobotę (20 maja) o godzinie 21:00. Transmisja za darmo z tego pojedynku będzie dostępna w usłudze STS TV po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL. Mecz obejrzysz także w telewizji – na kanale CANAL+ Sport 2.

Barcelona – Real Sociedad: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Barcelona – Real Sociedad możesz obejrzeć zupełnie za darmo. Wystarczy, że skorzystasz z usługi STS. Aby odblokować sobie dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Real Sociedad zostanie odblokowany

Barcelona – Real Sociedad, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu z sobotniego meczu będzie również do obejrzenia w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji, dzięki której koszt miesięcznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ wyniesie tylko 39 zł. Oferta jest dostępna przy półrocznej subskrypcji po rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Real Sociedad, kursy bukmacherów

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów stawiają Barcelonę w roli wyraźnego faworyta. Aktualnie na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.90.

FC Barcelona Real Sociedad 1.91 3.75 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 07:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Real Sociedad? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Real Sociedad? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (20 maja) o godzinie 21:00.

