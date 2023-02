IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Manchester United: transmisja TV oraz stream online. Czwartkowa rywalizacja w Lidze Europy upłynie przede wszystkim pod znakiem szlagieru na Old Trafford. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona – Manchester United.

Barcelona – Manchester United, gdzie oglądać

Do tej pory świadkami takich piłkarskich hitów byliśmy świadkami przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Tymczasem w czwartek FC Barcelona zmierzy się z Manchesterem United w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Obie drużyny rywalizację tę traktują bardzo poważnie i możemy spodziewać się bardzo ciekawego spotkania na Camp Nou.

W roli faworyta do meczu przystąpią podopieczni Xaviego Hernandeza, którzy w tym roku imponują konsekwencją w realizacji celów. Duma Katalonii nie zawodzi zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i pucharowych. Teraz wysoką formę będzie chciała potwierdzić w starciu z Manchesterem United. Czerwone Diabły do Barcelony udają się jednak także po zwycięstwo, co sprawia, że emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Manchester United.

Barcelona – Manchester United, transmisja na żywo w TV

W kwestii telewizyjnej nie mamy dobrych wieści. Prawami do transmitowania meczów Ligi Europy w obecnym sezonie dysponuje bowiem platforma streamingowa Viaplay i tylko za jej pośrednictwem będzie można obejrzeć czwartkowy mecz Barcelona – Manchester United, który rozpocznie się o godzinie 18:45.

FC Barcelona – Manchester United, transmisja online

Mecz FC Barcelona – Manchester United za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć korzystając z platformy Viaplay. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:45, skomentują Przemysław Pełka i Dominik Piechota.

FC Barcelona – Manchester United, kursy bukmacherskie

W roli faworyta, również zdaniem bukmacherów, do czwartkowego spotkania przystąpi Barcelona. Kursy na wygraną Dumy Katalonii w tym meczu nie przekraczają 1.80, podczas gdy na zwycięstwo Manchesteru United potrafią sięgać 4.60.

FC Barcelona Manchester United 1.80 3.90 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2023 07:15 .