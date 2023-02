IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Cadiz: transmisja TV oraz stream online. Czy Duma Katalonii po raz siódmy z rzędu zapisze na swoim koncie komplet punktów w ligowym meczu? Przekonany się w niedzielny wieczór. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Barcelony zupełnie za darmo.

Barcelona – Cadiz, gdzie oglądać

FC Barcelona do niedzielnego meczu, w którym jej rywalem będzie Cadiz, przystąpi z pięcioma punktami przewagi nad Realem Madryt. Wygrana pozwoli podopiecznym Xaviego Hernandeza ponownie wrócić na poziom ośmiopunktowej przewagi i to podstawowy cel zespołu. Barcelona jest zdecydowanym faworytem tego meczu i nie powinna mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Przeszkodą dla gospodarzy może być jedynie fakt, że mają w nogach trudny czwartkowy pojedynek w Lidze Europy z Manchesterem United. Możemy się w związku z tym spodziewać kilku roszad w składzie. Na murawie na pewno zabraknie Ousmane Dembele, Pedriego i Ronalda Araujo. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Cadiz.

Barcelona – Cadiz, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie Barcelona – Cadiz będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Barcelona – Cadiz: transmisja na żywo za darmo

Mecz Barcelona – Cadiz zupełnie za darmo można obejrzeć korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu FC Barcelona – Cadiz zostanie odblokowany

Barcelona – Cadiz, transmisja online

Korzystając z internetu transmisję meczu można oglądać również w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapewniającego transmisje z wszystkich najważniejszych piłkarskich wydarzeń, można uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem strony zaoszczędzimy 60 zł przy półrocznym dostępie do wspomnianego pakietu. Miesięczny koszt w tej ofercie to tylko 59 zł.

Barcelona – Cadiz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana Barcelony. Kursy na takie zdarzenie nie przekraczają nawet 1.25.

FC Barcelona Cadiz 1.24 7.00 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2023 11:08 .