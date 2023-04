FC Barcelona - Real Betis: transmisja TV oraz stream online. Dumę Katalonii czeka w sobotę kolejne spotkanie na drodze do zapewnienia sobie tytułu. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Real Betis za darmo.

FC Barcelona – Real Betis, gdzie oglądać?

FC Barcelona wygrała tylko jeden z czterech ostatnich ligowych meczów i nie jest to oczywiście powód do dumy dla piłkarzy Dumy Katalonii. Drużyna Xaviego Hernandeza co prawda nie musi się obawiać o mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie, ale nadali musi zrobić kilka kroków w jego kierunku. Szansę na częściową rehabilitację za ostatnie niepowodzenia będzie miała w sobotę.

Rywalem Barcelony będzie szósty w tabeli Real Betis, który ostatnich tygodni nie może jednak zaliczyć do udanych. Drużyna z Sewilli wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań i trudno się spodziewać, aby zanotowała przełamanie na Camp Nou. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Real Betis.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał Eleven Sports 1

Usługa CANAL+ Online

Barcelona – Real Betis, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Barcelona – Real Betis odbędzie się w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Darmowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL, z kolei telewizyjna będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Barcelona – Real Betis: transmisja na żywo za darmo

Z meczu Barcelona – Real Betis będzie dostępna zupełnie darmowa transmisja. Bezpłatnie obejrzenie meczu umożliwia usługa STS TV, do której w bardzo prosty sposób można uzyskać dostęp. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Real Betis zostanie odblokowany

Barcelona – Real Betis, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Barcelona – Real Betis będzie można oglądać także korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 125.00 na zwycięstwo Barcelony

Rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL będziemy mogli nie tylko obejrzeć mecz zupełnie za darmo, ale także postawić na wygraną Barcelony po niesamowitym kursie 125.00. Pozwala na to promocja przygotowana specjalnie dla Czytelników goal.pl. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty i odebrać bonus 250 zł.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Zagraj z konta depozytowego pierwszy zakład SOLO z oferty przedmeczowej obejmujący typ na zwycięzcę meczu Barcelona – Real Betis Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również extra bonus o maksymalnej wartości 250 zł

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Real Betis? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Real Betis? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 21:00.

