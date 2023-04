IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Atletico, gdzie oglądać?

FC Barcelona dostała zadyszki czego efektem były dwa kolejne remisy z Gironą i Getafe. Mimo tych potknięć Duma Katalonii ma bardzo bezpieczną, bo aż 11-punktową przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt. W stolicy Katalonii liczą jednak na to, że w końcówce sezonu zespół ponownie zacznie grać na miarę swoich możliwości i jak najszybciej przypieczętuje kwestię mistrzowskiego tytułu.

W niedzielę drużyna Xaviego Hernandeza zmierzy się u siebie z Atletico Madryt, które plasuje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli i ma tylko dwa punkty straty do wyprzedzającego go Realu. Zespół Diego Simeone ma więc o co grać i do stolicy Katalonii uda się z jednym celem – zgarnięcie pełnej puli.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał Eleven Sports 1

Usługa CANAL+ Online

Barcelona – Atletico Madryt, transmisja na żywo w TV

Niedzielny hit La Liga pomiędzy Barceloną i Atletico Madryt rozegrany zostanie o godzinie 16:15. Transmisja z meczu zupełnie za darmo będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem promocyjnym GOAL, natomiast w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek skomentują Michał Wszołek i Marcin Gazda.

Barcelona – Atletico Madryt: transmisja na żywo za darmo

Z meczu Barcelony – Atletico Madryt zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna na stronie bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Atletico Madryt zostanie odblokowany

Barcelona – Atletico Madryt, transmisja online

Spotkanie Barcelona – Atletico Madryt będzie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online, która jest dostępna także na urządzeniach mobilnych. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony będziesz miał możliwość skorzystania z promocji, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Decydując się na wykupienie dostępu na 6-miesięcy do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie 59 zł, zamiast 69 zł w standardowej ofercie.

Kurs 125.00 na gola Barcelony lub Atletico

Przy okazji meczu Barcelona – Atletico warto skorzystać ze świetnej promocji przygotowanej przez STS. Podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji pozwala postawić zakład na gola Barcelony lub Atletico po kursie 125.00. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z promocji i zgarnąć bonus 250 zł.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty – minimum 50 zł Zagraj z konta depozytowego pierwszy zakład SOLO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie drużyny, która strzeli gola w meczu Barcelona – Atletico Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również extra bonus o maksymalnej wartości 250 zł

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Atletico? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Atletico? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.