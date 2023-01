PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

French Open 2023: transmisja za darmo. 16 stycznia ruszyła rywalizacja w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w 2023 roku. Z nadziejami na dobry wynik do turnieju przystępują Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Sprawdź gdzie za darmo oglądać wszystkie mecze Australian Open.

Australian Open 2023: gdzie oglądać?

Australian Open 2023 zapowiada się niezwykle ciekawie, także z uwagi na występ trzech reprezentantów Polski. Do turnieju kobiecego w roli faworytki do końcowego triumfu przystąpi Iga Świątek, która ma za sobą doskonały sezon 2022. Na dobry wynik liczy również Magda Linette. W rywalizacji mężczyzn namieszać będzie starał się Hubert Hurkacz.

Rywalizację w Australian Open będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Australian Open 2023: transmisja na żywo w TV

Najważniejsze i najciekawsze spotkania Australian Open 2023 będą transmitowane przez stację Eurosport. Rywalizację w Australii, w tym mecze Polaków, będzie można oglądać “na żywo” na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2.

Australian Open 2023: transmisja na żywo za darmo

Za pośrednictwem internetu wszystkie mecze Australian Open będzie można oglądać zupełnie za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Dostęp do niej bezpłatnie swoim klientom daje bukmacher STS. Jeżeli nie jesteś jeszcze jego klientem to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do transmisji meczów Australian Open wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Iga Świątek?

Pierwsze spotkanie podczas Australian Open 2023 Iga Świątek rozegra w poniedziałkowy poranek czasu polskiego. Mecz w którym rywalką Polki będzie reprezentantka Niemiec Jule Niemeier zaplanowany został na poniedziałek godzinę 9:00.

Gdzie za darmo oglądać Australian Open 2023? Mecze Australian Open będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV po spełnieniu prostych warunków. Kiedy rozpocznie się turniej Australian Open 2023? Początek turnieju głównego zaplanowany jest na poniedziałek (16 stycznia).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.