Atletico – Granada, gdzie oglądać

W 1. kolejce nowego sezonu La Liga Atletico Madryt trafiło na względnie przystępnego rywala. Granada dopiero co wróciła na najwyższy szczebel rozgrywkowy i będzie starała się walczyć o utrzymanie. W sezonie 2021/22 potrafiła jednak dwukrotnie postawić się ekipie Diego Simeone.

Gospodarze do spotkania przystąpią poważnie osłabieni kadrowo. Kontuzjowani są między innymi Mandava, Gimenez, a także Molina. Diego Simeone może mieć problem z ustawieniem linii defensywnej. Zwłaszcza że za czerwoną kartkę z ubiegłego sezonu pauzuje jeszcze Axel Witsel.

Atletico – Granada, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Atletico Madryt z Getafe zostało zaplanowane na poniedziałek 14 sierpnia o godzinie 21:30. Transmisję z tego meczu znajdziecie na antenie Eleven Sports 2. Za darmo spotkanie obejrzysz w usłudze STS TV do której dostęp otrzymasz podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji i stawiając dowolny zakład za przynajmniej 2 zł.

Atletico – Granada, transmisja na żywo za darmo

Starcie na Metropolitano Stadium obejrzycie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Atletico – Granada zostanie odblokowany

Atletico – Granada, transmisja online

Rywalizację Atletico Madryt z Granadą obejrzycie również za pośrednictwem Internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Warto zapoznać się z promocją, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt to tylko 54 zł. W standardowej zamiast ofercie byłoby to 74 zł.

Atletico – Granada, kursy bukmacherskie

Nie powinno nikogo dziwić, że faworytem poniedziałkowego meczu jest Atletico Madryt. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.33. Typ na wygraną gości to już 9.80.

Atletico Madryt Granada Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2023 09:43 .

