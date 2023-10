IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt – Feyenoord, gdzie oglądać

Atletico Madryt w 1. kolejce zremisowało na wyjeździe z Lazio, z kolei Feyenoord ograł Celtic 2:0. Środowy mecz zapowiada się dość emocjonująco, ponieważ Rojiblancos są faworytem w spotkaniu przed własną publicznością, ale ekipa z Rotterdamu słynie z waleczności i z pewnością łatwo punktów nie odda. Pojedynek będzie można obejrzeć na antenach Polsatu.

Atletico Madryt – Feyenoord, transmisja na żywo w TV

Starcie Atletico Madryt z Feyenoordem będzie transmitowane na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1.

Atletico Madryt – Feyenoord, transmisja online

Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Atletico Madryt – Feyenoord, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta upatrują w drużynie Atletico Madryt, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,65.

Atletico Madryt Feyenoord Rotterdam 1.67 4.10 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 06:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Atletico – Feyenoord? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Atletico – Feyenoord? Mecz rozpocznie się w środę, 4 października, o godzinie 18:45.

