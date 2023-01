PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Gdzie oglądać mecz Atletico – FC Barcelona? Wielkie emocje czekają nas w niedzielny wieczór w Madrycie, gdzie dojdzie do pojedynku czwartej drużyny tabeli z aktualnym liderem. Duma Katalonii będzie walczyć o umocnienie się na pierwszej pozycji. Sprawdź jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Atletico – FC Barcelona, gdzie oglądać

FC Barcelona może umocnić się na prowadzeniu w tabeli La Liga. W sobotę drugiej porażki w sezonie doznał bowiem Real Madryt. W niedzielę Dumę Katalonii czeka jednak pojedynek na trudnym terenie w Madrycie. Do tego będzie musiała sobie poradzić bez Roberta Lewandowskiego.

Atletico wygrało dwa ostatnie pojedynki z Barceloną przed własną publicznością i będzie chciała to ponownie powtórzyć. Dla gospodarzy do prestiżowe spotkanie i zrobią wszystko, aby pokrzyżować plany swojego rywala. Niemniej jednak w roli faworyta na murawę wybiegną podopieczni Xaviego Hernandeza. Sprawdź typy na mecz Atletico – FC Barcelona.

Atletico – FC Barcelona, transmisja TV

Spotkanie Atletico Madryt – FC Barcelona, które rozegrane zostanie w ramach 16. kolejki La Liga, odbędzie się 8 stycznia (niedziela) o godzinie 21:00. Spotkanie w telewizji obejrzymy na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Poniżej znajdziecie także informację jak uzyskać dostęp do zupełnie darmowej transmisji na platformie STS TV.

Atletico – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Mecze La Liga można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV, która jest dostępna do klientów tego bukmachera. Każdy może taki dostęp uzyskać. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Atletico – FC Barcelona zostanie odblokowany

Atletico – FC Barcelona, transmisja online

Trzy sposoby na obejrzenie tego meczu za pośrednictwem internetu? Tak! Na stronie elevensports.pl mecz obejrzą osoby, które mają wykupiony dostęp. Zupełnie darmowa transmisja, o czym pisaliśmy powyżej, jest natomiast dostępna na platformie STS TV.

To jednak nie wszystko. Mamy dla Was również ciekawą ofertę związaną z usługą CANAL+ online. Za 64 zł miesięcznie możesz mieć dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 100.00 na wygraną Atletico lub Barcelony

Kurs 100.00 na zwycięstwo Atletico lub Barcelony w niedzielnym meczu? Tak! Z takiej oferty w Betfan mogą skorzystać Czytelnicy goal.pl, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy jak krok po kroku skorzystać z oferty.

Dokonaj rejestracji konta w Betfan z kodem promocyjny GOAL Wpłać pierwszy depozyt w kwocie dokładnie 40 zł Postaw pierwszy dowolny kupon za stawkę dokładnie 38 zł. Pozwoli to na odblokowanie promocji na mecz Atletico – Barcelona. Pamiętaj, że na takim kuponie nie może znaleźć się zakład przeciwny do granego po kursie 100.00 Zagraj zakład SOLO na zwycięzcę meczu Atletico – Barcelona po kursie 100.00 na stronie promocji Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 2 zł Zakład będzie trafiony? Otrzymasz wygraną w wysokości 176 zł. Trafi ona na Twoje konto główne