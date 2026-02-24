Atletico Madryt – Club Brugge: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Hiszpanie są faworytami, ale Belgowie spróbują sprawić niespodziankę. Starcie w ramach Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18:45.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt – Club Brugge, gdzie oglądać?

Przed nami rewanżowe starcie Atletico Madryt z Clubem Brugge w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Tydzień temu na Jan Breydel Stadionie padł remis 3:3 – dla Belgów trafili Raphael Onyedika, Nicolo Tresoldi i Christos Tzolis, z kolei dla Hiszpanów gole strzelili Julian Alvarez, Ademola Lookman oraz Joel Ordonez, który nieszczęśliwie zdobył bramkę samobójczą.

Wszystko pozostaje więc otwarte przed decydującym meczem w Madrycie. Delikatnym faworytem jest ekipa Diego Simeone. Początek tej rywalizacji we wtorek, czyli 24 lutego, o godzinie 18:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Atletico Madryt – Club Brugge.

Atletico Madryt – Club Brugge, transmisja w TV

Rewanżowa potyczka w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowana na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2, gdzie mecz skomentują Adam Marchliński i Jakub Kręcidło.

Atletico Madryt – Club Brugge, transmisja online

Niezwykle interesująco zapowiadające się starcie pomiędzy Atletico Madryt a Clubem Brugge możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić? Wyjaśniamy:

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 złotych na konto gracza, Następnie zagraj swój pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, minimalna stawka to 30 złotych, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Atletico Madryt – Club Brugge, pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Atletico Madryt – Club Brugge? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2. Kiedy odbędzie się mecz Atletico Madryt – Club Brugge? Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten wtorek (24 lutego) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.