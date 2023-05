Atalanta BC - Juventus FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami kluczowe starcie w walce o czołową czwórkę. La Dea zmniejszy dystans do czołówki? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Atalanta – Juventus, gdzie oglądać

Atalanta wróciła na zwycięską ścieżkę. Zwycięstwa nad Romą, Torino i Spezią sprawiły, że La Dea znów jest w walce o miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Przed zespołem z Bergamo niełatwe zadanie. Na jego stadion przyjedzie bowiem Juventus. Zaledwie jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich kolejkach nie wygląda okazale, ale Stara Dama to zawsze niebezpieczny przeciwnik. A przecież obecnie ma aż pięć punktów przewagi nad Atalantą, więc to gospodarze najbliższego meczu będą “na musiku”.

Sprawdź nasze typy na mecz Atalanta – Juventus.

Atalanta – Juventus, transmisja na żywo w TV

Mecz 34. kolejki Serie A obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Atalanta – Juventus, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek we włoskiej ekstraklasie dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Atalanta – Juventus zostanie aktywowany

Atalanta – Juventus, transmisja online

Pojedynek na Gewiss Stadium możesz obejrzeć też w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Skorzystaj z promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 60 zł na półrocznym dostępie do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Przy wpłacie z góry za 6 miesięcy, koszt pakietu to tylko 59 zł miesięcznie. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem nadchodzącego starcia jest, mająca za sobą świetny okres, Atalanta.

Gewiss Stadium Serie A Atalanta Juventus FC 2.50 3.40 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 08:16 .

